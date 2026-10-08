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सचिवालय घेराव से पहले परेड ग्राउंड में गरजे ग्राम प्रधान, 10 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

Renu Saklani

Updated Thu, 08 Oct 2026 12:12 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 12:12 PM IST







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देहरादून में सचिवालय घेराव से पहले प्रधान संगठन उत्तराखंड के सदस्य परेड ग्राउंड में एकत्र हुए। इस दौरान सदस्यों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सरकार के समक्ष अपनी बात रखी। इसके बाद सदस्य सचिवालय घेराव के लिए आगे बढ़े। ... और पढ़ें

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