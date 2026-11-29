फिल्म के सिनेमैटोग्राफी पक्ष पर बात करते हुए असीम बजाज ने मशहूर अमेरिकी सिनेमैटोग्राफर रसल कारपेंटर को फिल्म से जोड़ने के अपने फैसले को याद किया। रसल कारपेंटर टाइटैनिक में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। असीम ने कहा कि मैं खुद को एक सीरियस सिनेमैटोग्राफर मानता हूं और सेट पर ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना चाहता था, जिनकी विशेषज्ञता से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले और मेरे मन में कोई सवाल बाकी न रहे। साहित्यिक कार्यक्रमों की कड़ी में सिफर – अ लाइफ, अ वॉइस, अ लेगेसी सत्र आयोजित हुआ। इसमें अभिनेत्री संध्या मृदुल ने सौम्या कुलश्रेष्ठ के साथ बातचीत की। तनिष्ठा चटर्जी भी इस दौरान मंच पर उनके साथ शामिल हुईं। अपनी पहचान, परिवार और अपने भाई पंकज के कविता-संग्रह मैं सिफर से जुड़े भावनात्मक महत्त्व पर बात करते हुए संध्या मृदुल ने कहा कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहां से हूं, तो मैं कहती हूं कि मैं एक खूबसूरत देश से हूं, जहां मैंने अपना जीवन अलग-अलग शहरों में बिताया है। मेरी पहचान किसी एक जगह से नहीं जुड़ी है, वह मेरे पिता, मेरी मां और मेरे दोनों भाइयों से मिलकर बनी है।



फैशन, कला और समकालीन पहचान पर केंद्रित सत्र कीप काम एंड स्टे फैब्युलस – एन अनअपॉलजेटिक ओरिजिनल में शालिनी पासी ने अभिलाषा ओझा के साथ बातचीत की। चर्चा में व्यक्तिगत पहचान, आत्म-अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और कला व संस्कृति की दुनिया में शालिनी के सफर पर बात हुई। वहीं, इस मौके पर स्लैम आउट लाउड की ओर से कविता कार्यशाला, हरीश बुधवानी के साथ गीत-लेखन कार्यशाला और स्लैम आउट लाउड के सहयोग से ओपन माइक का आयोजन किया गया।



सुरों की महफिल से जुटाई अस्पताल के लिए मदद

महोत्सव का समापन दुआ (देहरादून यूनाइट्स आर्टिस्ट्स) के तहत आयोजित विशेष फंडरेजिंग संगीतमय संध्या के साथ हुआ। इसमें विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधा। दुआ पहल का उद्देश्य सामाजिक सरोकारों के समर्थन में फंडरेजिंग संगीत आयोजनों के जरिये रचनात्मक समुदाय को एक मंच पर लाना है। डीडीएलएफ के संस्थापक समरांत विरमानी ने कहा कि लाइफ, लिटरेचर, लेगेसी की थीम को दर्शकों और प्रतिभागियों से मिला प्यार इस बात की पुष्टि करता है कि कला और संस्कृति लोगों को जोड़ने की कितनी ताकत रखती हैं। दुआ की शुरुआत के साथ हमने कलात्मक अभिव्यक्ति को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने की दिशा में भी एक कदम बढ़ाया है।