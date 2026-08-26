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नेपाल में आपदा के बाद उत्तराखंड हाई अलर्ट पर, शारदा बैराज एवं घाटों पर बढ़ाई निगरानी

Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:49 PM IST
Uttarakhand on high alert following the disaster in Nepal; surveillance stepped up at Sharda Barrage and river ghats
नेपाल में भारी बारिश और भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती जनपद चंपावत में प्रशासन और एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। टनकपुर में एसडीआरएफ की टीम शारदा नदी, शारदा घाट और बैराज क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही है। नदी के जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में गश्त भी बढ़ा दी गई है।
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