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नेपाल में आपदा के बाद उत्तराखंड हाई अलर्ट पर, शारदा बैराज एवं घाटों पर बढ़ाई निगरानी

Alka Tyagi

Updated Wed, 26 Aug 2026 11:49 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 11:49 PM IST







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नेपाल में भारी बारिश और भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती जनपद चंपावत में प्रशासन और एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। टनकपुर में एसडीआरएफ की टीम शारदा नदी, शारदा घाट और बैराज क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही है। नदी के जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में गश्त भी बढ़ा दी गई है। ... और पढ़ें

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