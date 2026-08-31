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बनबसा में सीएम धामी का युवा संवाद: नशे व शिक्षा पर मुद्दे उठे, टनकपुर में परीक्षा केंद्रों की मांग

Mon, 31 Aug 2026 05:03 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत
अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत Published by: Heera Updated Mon, 31 Aug 2026 05:03 PM IST
सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में युवाओं के साथ संवाद किया, युवाओं ने नशे, शिक्षा और टनकपुर में बड़ी परीक्षाओं के केंद्र बनाने की मांग रखी। 

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Youth dialogue of CM Pushkar Singh Dhami in Banbasa
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में युवाओं से संवाद किया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में युवाओं से संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने नशे, शिक्षा पर बेबाकी से अपनी बात रखी। युवाओं ने टनकपुर में बड़ी परीक्षाओं के केंद्र बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश में लगातार विकास हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा।

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