शहीद मेजर दुर्गामल्ल को अर्पित की श्रद्धांजलि

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गढ़ी कैंट स्थित शहीद दुर्गामल्ल योगा पार्क में उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति की ओर से श्रद्धांजलि दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने शहीद मेजर दुर्गामल्ल को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदस्यों ने उनके बलिदान और देश के प्रति योगदान को याद किया। इस दौरान समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

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