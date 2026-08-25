फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand Cabinet meeting roads to be repaired once the monsoon ends CM to conduct Inspection

उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा; मानसून खत्म होते ही ठीक की जाएंगी सड़कें, सीएम करेंगे दौरा

Tue, 25 Aug 2026 10:49 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 25 Aug 2026 10:49 PM IST
सार

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में धामी ने कहा कि जिन सड़कों के रखरखाव की समय सीमा समाप्त हो गई है, उनको ठीक करने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

विज्ञापन
Uttarakhand Cabinet meeting roads to be repaired once the monsoon ends CM to conduct Inspection
सीएम धामी - फोटो : सूचना विभाग

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तराखंड में बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार की निविदा प्रक्रिया पहले ही होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि मानसून खत्म होते ही तत्काल सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। सीएम धामी खुद अक्तूबर में पूरे प्रदेश के सड़क मार्गों का दौरा करेंगे।

विज्ञापन


मंगलवार को प्रदेश में सड़कों की मरम्मत पर कैबिनेट बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर निगमों और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत आने वाली सड़कों को दुरुस्त करने के लिए अभी से टेंडर प्रक्रिया को शुरू करने पर सहमति बनी, जिससे बारिश के बाद पूरे प्रदेश की सड़कों को दुरुस्त किया जा सके। इसके संदर्भ में स्थानीय निकायों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने को लेकर भी चर्चा की गई।
विज्ञापन


कैबिनेट का फैसला: अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को दी मंजूरी, उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में धामी ने कहा कि जिन सड़कों के रखरखाव की समय सीमा समाप्त हो गई है, उनको ठीक करने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। धामी ने कहा कि प्रदेशभर में सड़क सुधार के कार्य एक साथ युद्धस्तर पर शुरू किए जाने चाहिए, जिससे बारिश समाप्त होने के बाद सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य शुरू करने में देरी न हो।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed