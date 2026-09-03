गोरखाली महिला हरितालिका तीज उत्सव, मेले को लेकर आयोजन समिति की प्रेसकंफ्रेंस

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देहरादून के प्रेस क्लब सभागार में गोरखाली महिला हरितालिका तीज उत्सव मेले के आयोजन को लेकर मेला आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि रविवार को गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में गोरखाली महिला हरितालिका तीज उत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मेले के आयोजन और तैयारियों से जुड़ी जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की गई। समिति के पदाधिकारियों ने लोगों से मेले में शामिल होने की अपील भी की।

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