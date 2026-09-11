फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Nirmala Inter College won three trophies at 'Ubhrte Sitare-2026'.

Dehradun News: उभरते सितारे-2026 में निर्मला इंटर कॉलेज ने तीन ट्रॉफियां जीतीं

Fri, 11 Sep 2026 05:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 05:49 PM IST
विज्ञापन
Nirmala Inter College won three trophies at 'Ubhrte Sitare-2026'.
मसूरी। रोटरी क्लब मसूरी की ओर से मसूरी पब्लिक स्कूल के सभागार में अंतरविद्यालयी प्रतिभा प्रतियोगिता उभरते सितारे 2026 का आयोजन किया गया। इसमें निर्मला इंटर कॉलेज ने तीन ट्रॉफियां जीतीं।
विज्ञापन

समूह गायन में निर्मला इंटर कॉलेज प्रथम, महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर द्वितीय और आरएन भार्गव इंटर कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा। समूह नृत्य में निर्मला इंटर कॉलेज ने बाजी मारी। मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज दूसरे और सेंट लॉरेंस स्कूल तीसरे स्थान पर रहा। निर्मला इंटर कॉलेज ने प्रतियोगिता की भानू जैन स्मृति ट्रॉफी भी अपने नाम की। एनके जैन स्मृति ट्रॉफी मसूरी गर्ल्स स्कूल और नीरज गुप्ता स्मृति ट्रॉफी अटल उत्कृष्ट घनानंद इंटर कॉलेज को प्रदान की गई। मुख्य अतिथि प्रिया सिंह और विशिष्ट अतिथि मसूरी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विशाल सिंह ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। निर्णायक मंडल में शिवाजी गायकवाड़, इवान जोसेफ और किरण त्रिपाठी शामिल रहे। रोटरी क्लब मसूरी के अध्यक्ष अश्वनी मित्तल ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग देने वाले विद्यालयों, शिक्षकों, प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार जताया। इस दौरान शलभ गर्ग, नूपुर करनवाल कैंतूरा, रजत अग्रवाल, डॉ. डीके जैन, विनेश सांघल, मनमोहन करनवाल, शैलेंद्र करनवाल, विपुल मित्तल, संजय जैन, फिरोज अली मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed