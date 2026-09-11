उत्तराखंड: केदारनाथ और बदरीनाथ के रास्ते को जोड़ने वाला पुल तैयार, लोड टेस्ट हुआ सफल, जल्द शुरू होगी आवाजाही

केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के रास्ते को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल का काम लगभग पूरा हो चुका है। पुल का लोड टेस्ट भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि बारिश के कारण कुछ अंतिम काम बाकी हैं, जिन्हें मौसम ठीक होते ही पूरा कर लिया जाएगा।

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