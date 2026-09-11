देहरादून: सेवा संकल्प अभियान को लेकर सीएम धामी की प्रेसवार्ता, कहा-विकसित भारत के संकल्प से जुड़ें सभी नागरिक

सीएम ने कहा कि विकसित भारत 2047 के तहत कलश यात्रा होगी। अभियान से सभी वर्गों को जोड़ा जाएगा। पहला कार्यक्रम आशीर्वाद का दीया होगा। गंगा तट से लेकर सभी बड़े संस्थान मेडिकल कॉलेज, बड़े बांध, स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी, एम्स सैटेलाइट संस्थान में ये कार्यक्रम होंगे।



कैबिनेट में तय हुआ है कि मंत्री अपने विभाग की बैठक करेंगे। दूसरा कार्यक्रम 'मेरे सपनों का भारत' है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थानों में पीएम के 25 साल के कार्यों पर प्रतियोगिता होंगी। स्कूलों में चित्र प्रदर्शित होंगे। अभिभावकों को जोड़ा जाएगा। तीसरा कार्यक्रम 'नमो सेवा अनकही कहानियां' होगा। इसके तहत स्कूलों में देश की उपलब्धि पर आधारित नाटक होंगे। चौथा कार्यक्रम आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभार्थी माताओं को सामने लाया जाएगा कि कैसे मदद मिली है।

युवा हमारे देश का भविष्य

कहा कि हमने युवा वर्ग को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। मेडिकल छात्रों की हमने बात सुनी और स्टाइपेंड बढ़ा दिया। मदरसों पर कार्रवाई किसी को टारगेट करके नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे अच्छी शिक्षा लें। उत्तराखंड में सभी बच्चे हमारे भविष्य हैं। मदरसों के आंकड़ों के जो खेल होते थे। उनको बंद करना भी हमारी प्राथमिकता है। भूमि संबंधी फ्रॉड भी बड़ी चुनौती है। हमने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।