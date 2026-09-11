Dehradun News: दक्ष पंवार बने एनएसयूआई के नगर अध्यक्ष
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 05:43 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 05:43 PM IST
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मसूरी। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ऋषभ चौहान ने दक्ष पंवार को मसूरी नगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं एमपीजी कॉलेज में प्रस्तावित छात्रसंघ चुनाव की तैयारियों को देखते हुए सूरज रावत को चुनाव प्रभारी बनाया गया है।
जिलाध्यक्ष ने दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी करते हुए कहा कि संगठन के विस्तार और छात्र-छात्राओं से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। नवनियुक्त नगर अध्यक्ष दक्ष पंवार ने अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को एनएसयूआई से जोड़ने का संकल्प लिया है । वहीं सूरज रावत कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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जिलाध्यक्ष ने दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी करते हुए कहा कि संगठन के विस्तार और छात्र-छात्राओं से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। नवनियुक्त नगर अध्यक्ष दक्ष पंवार ने अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को एनएसयूआई से जोड़ने का संकल्प लिया है । वहीं सूरज रावत कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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