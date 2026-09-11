देहरादून: ‘एडवांसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स’ पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, राज्यपाल भी पहुंचे

यूपीईएस में साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक्स के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम शोध, तकनीकी विकास और चुनौतियों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। एडवांसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स विषय पर आयोजित सम्मेलन में देश-विदेश के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों और छात्रों ने साइबर सुरक्षा के बदलते स्वरूप पर विचार साझा किए।

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