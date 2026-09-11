देहरादून: ‘एडवांसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स’ पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, राज्यपाल भी पहुंचे
एडवांसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स विषय पर आयोजित सम्मेलन में देश-विदेश के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों और छात्रों ने साइबर सुरक्षा के बदलते स्वरूप पर विचार साझा किए।
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यूपीईएस में साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक्स के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम शोध, तकनीकी विकास और चुनौतियों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। एडवांसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स विषय पर आयोजित सम्मेलन में देश-विदेश के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों और छात्रों ने साइबर सुरक्षा के बदलते स्वरूप पर विचार साझा किए।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।
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तेजी से बढ़ते डिजिटल उपयोग के साथ साइबर अपराधों की प्रकृति भी लगातार बदल रही है। ऐसे में युवाओं को नई तकनीकों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा।