{"_id":"6ae83109a0d06d5a0f095e63","slug":"video-prantiya-rakshak-dal-hit-sangathan-raises-its-voice-regarding-two-point-demands-dehardun-news-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"दो सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन ने उठाई आवाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दो सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन ने उठाई आवाज

Renu Saklani

Updated Mon, 02 Nov 2026 12:13 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 12:13 PM IST







Link Copied



प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज उठाई। सोमवार को संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर अपनी मांगों को रखा। उन्होंने मांगों के संबंध में संगठन का पक्ष रखा और इनके समाधान की आवश्यकता बताई। ... और पढ़ें

विज्ञापन