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देहरादून: मुख्यमंत्री ने देवभूमि परिवार पोर्टल का किया शुभारंभ, विकसित उत्तराखंड विजन-2047 का विमोचन

Mon, 02 Nov 2026 02:04 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 02 Nov 2026 02:04 PM IST
सार

सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने और प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने दो अहम पहल की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत के साथ वर्ष 2047 तक के विकास का विजन भी सामने रखा।

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Uttarakhand CM dhami launches devbhoomi parivar portal unveils developed uttarakhand vision 2047
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी - फोटो : सूचना

विस्तार
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने ‘विकसित उत्तराखंड विजन-2047’ का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों पहल प्रदेश में सुशासन मजबूत करने और विकास को स्पष्ट दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता केवल योजनाएं बनाने से नहीं, बल्कि उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने से तय होती है। कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। वहीं, एक ही जानकारी के लिए बार-बार दस्तावेज देने और अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

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उन्होंने कहा कि देवभूमि परिवार पोर्टल के माध्यम से इन समस्याओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनेंगी।
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वहीं, विकसित उत्तराखंड विजन-2047 में लगभग 440 संकेतकों के आधार पर प्रदेश के विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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