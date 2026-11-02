ऋषिकेश: राजाजी टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा बाघों का कुनबा, जनवरी में कॉर्बेट से लाए जाएंगे पांच और बाघ

2016 में बनी थी बाघ शिफ्टिंग योजना

राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए बाघ शिफ्टिंग योजना वर्ष 2016 में बनाई गई थी। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से इसे मंजूरी मिली। 24 दिसम्बर 2020 को पहले बाघ को मोतीचूर में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद नौ जनवरी 2021 को बाघिन, 20 मई 2023 को बाघिन, 16 मार्च 2024 को बाघिन और अब एक मई 2025 को एक बाघ को यहां शिफ्ट किया गया। जिसके चलते यहां बाघों की संख्या पांच हो गई थी। जिसमें दो बाघ व तीन बाघिन शामिल थे। एक बाघिन ने चार शावकों को जन्म भी दिया था, हालांकि चारों शावक बच नहीं पाए थे। अभी भी दो मादा व एक नर बाघ पार्क क्षेत्र में ही हैं। वहीं दो बाघिनें काफी लंबे समय से ट्रेस नहीं हो पा रही हैं। आशंका जताई जा रही हैं कि दोनों बाघिनें पार्क क्षेत्र से बाहर हिमाचल की सीमा में चली गई हैं। पार्क प्रशासन दोनों की लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास कर रहे हैं।

पूर्व में उम्मीदों को लगा था झटका

राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन नेशनल पार्क के पश्चिमी हिस्से में बाघों की आबादी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 2024 में यहां बाघिन ने चार शावकों को जन्म दिया तो राजाजी प्रशासन को उम्मीदें भी जगीं, लेकिन इस कवायद को झटका तब लगा जब दो शावकों को गुलदार ने हमला कर शिकार बना लिया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गुलदार के निशान सामने आए थे। हालांकि बाद में दो शावकों का भी पता नहीं चल पाया था।