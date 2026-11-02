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बदरीनाथ धाम में बर्फबारी: बदला मौसम का मिजाज, सफेद चादर से ढकी चोटियां, खूबसूरत हुआ नजारा, ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन

Mon, 02 Nov 2026 07:33 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ( चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ( चमोली) Published by: Renu Saklani Updated Mon, 02 Nov 2026 07:33 AM IST
सार

चारधाम में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदरीनाथ धाम में मौसम खराब होने के साथ बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर बिछने से धाम का नजारा बदल गया है, वहीं तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

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Snowfall in badrinath dham as weather turns cold temperatures drop sharply uttarakhand weather
बदरीनाथ धाम में बर्फबारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

बदरीनाथ धाम में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। धाम में बर्फबारी होने से चोटियों और आसपास के क्षेत्र का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। बर्फ की सफेद चादर से ढके धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट से ठिठुरन भी बढ़ गई है। सर्द हवाओं के बीच धाम में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है।



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बर्फबारी के चलते पूरे क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम में आए बदलाव के बाद बदरीनाथ धाम और आसपास के क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है। बर्फबारी से धाम का नजारा भी पूरी तरह बदल गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है।
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बदरीनाथ में बर्फबारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दीपावली से ठीक पहले उत्तराखंड में मौसम ठंड से राहत देगा। सूर्य की चमक बढ़ने से पहाड़ से लेकर मैदान तक के सामान्य तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि आज सोमवार को प्रदेश के जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है।

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बदरीनाथ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

रविवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार तीन से सात नवंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा।

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बर्फबारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

इससे पहले दो नवंबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है।

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बदरीनाथ धाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

इसके अलावा 3400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है।

 
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