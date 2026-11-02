उत्तराखंड: एसओपी का इंतजार किए बिना शुरू होगी राष्ट्रीय खेलों की तैयारी, अगले साल फरवरी-मार्च में प्रस्तावित

तैयारियों के समय कम

राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर कम समय बचा है, खेलों से पहले खिलाड़ियों के लिए विशेष कैंप लगाकर प्रशिक्षण, एसोसिएशनों की ओर से राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन, फिजियोथेरेपिस्ट और कोच की तैनाती एवं अन्य खेल सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है, इसके लिए शासन की ओर से एसओपी जारी की जानी होती है लेकिन बताया गया है कि फिजियोथेरेपिस्ट की तैनाती को लेकर वित्त विभाग की ओर से आपत्ति लगाई गई है।

राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर एसओपी का मामला वित्त विभाग में है, खेल विभाग के पास पर्याप्त बजट है, विभाग एसओपी की मंजूरी का इंतजार किए बिना राष्ट्रीय खेलों की तैयारी शुरु करेगा। -अमित सिन्हा, विशेष प्रमुख सचिव खेल

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खेल विभाग का एसओपी का प्रस्ताव किस स्तर पर है, इसे दिखवाया जाएगा। प्रकरण संज्ञान में लाने पर शीघ्र इसका निपटारा किया जाएगा। -आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव वित्त