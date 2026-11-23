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नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में वर्ल्ड स्वारक्षा फाउंडेशन के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन
वर्ल्ड स्वारक्षा फाउंडेशन के 14 खिलाड़ियों ने हरिद्वार में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में फाउंडेशन के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कुल 14 पदक अपने नाम किए।
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