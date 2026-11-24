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आउटसोर्स प्रथा बंद करने समेत मांगों को लेकर कर्मचारियों ने निकाली रैली, सीएम आवास कूच

Renu Saklani

Updated Tue, 24 Nov 2026 12:41 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 12:41 PM IST







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आउटसोर्स प्रथा बंद करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड से विशाल रैली निकाली और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। ... और पढ़ें

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