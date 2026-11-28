अच्छी खबर: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 11 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर किया जारी, कई परीक्षाओं का रास्ता साफ
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आने वाले महीने अहम रहने वाले हैं। राज्य में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी है। इससे अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी और रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। आयोग ने इन परीक्षाओं के लिए संभावित समय-सारिणी जारी की है।
विस्तार
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 11 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस माह से लेकर अगले साल जुलाई तक ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। हालांकि यह प्रस्तावित तिथियां हैं, जिनमें भविष्य में जरूरत के हिसाब से परिवर्तन भी हो सकता है। आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडेय के मुताबिक, पीसीएस, प्रवक्ता, लोअर पीसीएस, वैयक्तिक सहायक, कर एवं राजस्व निरीक्षक, पशु चिकित्साधिकारी, समीक्षा अधिकारी और जेई भर्ती के लिए ये तिथियां तय की गई हैं।
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कौन सी परीक्षा कब होगी
|भर्ती परीक्षा का नाम
|प्रस्तावित परीक्षा तिथि
|पीसीएस प्री परीक्षा
|29 नवंबर 2026
|इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती(कला)
|06 दिसंबर 2026
|लोअर पीसीएस प्री परीक्षा-
|27 दिसंबर 2026
|हाईकोर्ट वैयक्तिक सहायक भर्ती
|06 जनवरी 2027
|प्रवक्ता इंटर कॉलेज(गृह विज्ञान)
|30 जनवरी 2027
|कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती
|25 अप्रैल 2027
|पशु चिकित्साधिकारी भर्ती
|01 व 02 मई 2027
|सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा
|08 मई से 14 मई 2027
|समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा
|30 मई 2027
|समीक्षा अधिकारी लेखा, सचिवालय सेवा
|06 जून 2027
|कनिष्ठ अभियंता मुख्य परीक्षा
|26 जून से 01 जुलाई 2027