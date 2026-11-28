सिलक्यारा की ऐतिहासिक जीत के तीन साल पूरे होने के मौके पर राजधानी में शनिवार से तीन दिन का विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे।सम्मेलन के संयोजक प्रो. दुर्गेश पंत ने बताया कि बहुचर्चित सिलक्यारा विजय अभियान की तीसरी वर्षगांठ के ऐतिहासिक उपलक्ष्य में 28 से 30 नवंबर तक देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2026 हो रहा है। हिमालयन अकादमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से आयोजित सम्मेलन की थीम इस बार रेसिलिएंस स्टार्टस एट होम : एंटीसिपेटिंग रिस्क्स, बिल्डिंग रेसिलिएंस, ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स रखी गई है।

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कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने और स्थानीय स्तर पर आपदा से लड़ने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से गांव से ग्लोब तक : एक आवाज के संकल्प के साथ इसकी शुरुआत होगी। उत्तराखंड के सभी जिलों, देश के 30 से अधिक राज्यों, 6 महाद्वीपों के लगभग 50 देशों के वैज्ञानिक, नीति-निर्माता और शोधकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे।

तकनीक से लेकर सामुदायिक सहभागिता तक पर महामंथन

सम्मेलन के संयोजक प्रो. दुर्गेश पंत के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 30 से अधिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थानों जैसे इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी रुड़की, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, सीबीआरआई, जेएनयू और सी-डॉट के सहयोग से 38 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। इस दौरान 200 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्रों में हिमालयी ग्लेशियरों में बदलाव, बाढ़ व चक्रवात, अंतरिक्ष तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सामुदायिक रेडियो, शहरी हीटवेव और आपदा प्रबंधन में महिलाओं व युवाओं की भूमिका जैसे ज्वलंत विषयों पर गहन चर्चा होगी।

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हिमालय को वैश्विक विमर्श के केंद्र में लाने की पहल

गंगा-यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियों के उद्गम स्थल हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए यह सम्मेलन पांच प्रमुख स्तंभों इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट पर केंद्रित रहेगा। इस वैश्विक मंथन से निकलने वाले निष्कर्ष न केवल उत्तराखंड और भारत, बल्कि पूरी दुनिया को आपदा-रोधी भविष्य बनाने की नई राह दिखाएंगे।