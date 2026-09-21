ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांग, आउटसोर्स कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड से किया सचिवालय कूच

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ठेकेदारी प्रथा बंद करने की मांग को लेकर उत्तराखंड आउटसोर्स कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्र हुए और वहां से विशाल रैली निकालकर सचिवालय कूच किया। इस दौरान कर्मचारियों ने ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए।

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