फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Minister Rekha Arya Reviews Seva Sankalp Abhiyan Preparations in Karnaprayag Chamoli News

चमोली: कर्णप्रयाग पहुंचीं मंत्री रेखा आर्य, 1078 आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाले ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम की

Mon, 21 Sep 2026 01:48 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, कर्णप्रयाग ( चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, कर्णप्रयाग ( चमोली) Published by: Renu Saklani Updated Mon, 21 Sep 2026 01:48 PM IST
सार

सेवा संकल्प अभियान के तहत राज्य पोषित और केंद्र पोषित योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कर्णप्रयाग में प्रेसकांफ्रेंस में यह जानकारी दी।

विज्ञापन
Minister Rekha Arya Reviews Seva Sankalp Abhiyan Preparations in Karnaprayag Chamoli News
मंत्री रेखा आर्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए विभाग स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को कर्णप्रयाग पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने चमोली जिले के 1078 आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 अक्तूबर से संचालित होने वाले ‘आंगन का मिलन’ कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली।

विज्ञापन


यह कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित किए जाएंगे। इनमें राज्य पोषित और केंद्र पोषित योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी। साथ ही योजनाओं से वंचित लोगों को उनका लाभ दिलाने पर जोर दिया जाएगा। मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को अभियान के सफल संचालन के निर्देश दिए।
विज्ञापन


ये भी पढे़ं...देहरादून क्राइम: पत्नी को मारी गोली, फिर पुलिस को किया फोन; बोला-मैंने हत्या कर दी, वारदात के बाद पति फरार
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि संगठन और विभागीय कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। उन्होंने अभियान को धरातल पर प्रभावी तरीके से उतारने को कहा। मंत्री ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed