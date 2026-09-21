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स्टाइपेंड की मांग को लेकर दून पैरामेडिकल कॉलेज के इंटर्न छात्रों का धरना, प्राचार्य ने की वार्ता

Renu Saklani

Updated Mon, 21 Sep 2026 01:49 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 01:49 PM IST







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स्टाइपेंड की मांग को लेकर दून पैरामेडिकल कॉलेज के इंटर्न मेडिकल छात्र-छात्राओं ने दून अस्पताल के न्यू ओपीडी भवन परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। छात्रों ने स्टाइपेंड दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने धरना दे रहे छात्रों से वार्ता की। प्राचार्य ने छात्रों की समस्याएं सुनीं और उनसे बातचीत की। ... और पढ़ें

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