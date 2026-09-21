देहरादून: छात्रसंघ चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी हुई तेज, एनएसयूआइ ने तीन कॉलेजों में घोषित किए अपने प्रत्याशी

छात्रसंघ चुनाव को लेकर एनएसयूआइ ने दून के तीन प्रमुख महाविद्यालयों में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। डीएवी पीजी कॉलेज और डीबीएस पीजी कॉलेज में संगठन ने अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि एमकेपी पीजी कॉलेज में अध्यक्ष समेत सभी प्रमुख पदों के लिए पूरा पैनल मैदान में उतारा गया है।

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