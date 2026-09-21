देहरादून: छात्रसंघ चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी हुई तेज, एनएसयूआइ ने तीन कॉलेजों में घोषित किए अपने प्रत्याशी
दून के कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एनएसयूआई ने तीन प्रमुख कॉलेजों में अपने प्रत्याशियों के नाम चुनावी मैदान में रख दिए हैं।
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छात्रसंघ चुनाव को लेकर एनएसयूआइ ने दून के तीन प्रमुख महाविद्यालयों में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। डीएवी पीजी कॉलेज और डीबीएस पीजी कॉलेज में संगठन ने अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि एमकेपी पीजी कॉलेज में अध्यक्ष समेत सभी प्रमुख पदों के लिए पूरा पैनल मैदान में उतारा गया है।
एनएसयूआइ के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। डीएवी पीजी कॉलेज में एनएसयूआइ ने अध्यक्ष पद के लिए सौरभ सेमवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, डीबीएस पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अभिनव कफलिया को दी गई है।
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एमकेपी में प्राची शर्मा को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है। उपाध्यक्ष पद पर मोनिका, सहसचिव पद पर संजना, महासचिव पद पर प्रीति और कोषाध्यक्ष पद पर मोनिका रौथान को प्रत्याशी बनाया गया है। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यूआर) पद के लिए सलोनी को मैदान में उतारा गया है।