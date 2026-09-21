जौलीग्रांट: त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक, सांसद और अफसर भी हुए शामिल

देहरादून एयरपोर्ट पर सलाहकार समिति की बैठक शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। इसमें सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और विधायक बृजभूषण गैरोला भी मौजूद हैं।

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