जौलीग्रांट: त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक, सांसद और अफसर भी हुए शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी, जौलीग्रांट Published by: Renu Saklani Updated Mon, 21 Sep 2026 01:15 PM IST
सार
एयरपोर्ट से जुड़ी सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए हैं।
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विस्तार
देहरादून एयरपोर्ट पर सलाहकार समिति की बैठक शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। इसमें सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और विधायक बृजभूषण गैरोला भी मौजूद हैं।
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बैठक में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए हैं। विभिन्न मुद्दों और व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है।