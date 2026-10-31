{"_id":"6ae59eb982088928c00e8d97","slug":"video-dehradunpachhwadoon-region-is-once-again-in-the-spotlight-over-illegal-mining-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"अवैध खनन को लेकर फिर से चर्चाओं में है पछवादून क्षेत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

- मुख्यमंत्री पोर्टल पर मिली शिकायत पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की टीम ने डाकपत्थर बैराज पर की कार्रवाई। डेढ़ किलोमीटर पीछा करने के बाद अवैध खनन कर रहे दो ट्रैक्टर-ट्राली को पकड़ा। खनन माफियाओं ने किया टीम का घेराव और अभद्रता की। पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं सामने। - नवंबर 2023 में नावघाट पर खनन माफियाओं के बीच मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल, तमंचा लहराने की घटना आई थी सामने - अप्रैल 2025 में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन सामग्री ले जाते हुए पकड़ा था वाहन, चालक ने विधायक के वाहन के ठीक सामने खड़ी कर दी थी ट्रैक्टर-ट्रॉली - विधायक के सूचना देने के 32 मिनट बाद पहुंची थी पुलिस टीम - फरवरी 2026 में यमुना घाट पर खनन डंपर को रोकने पर चकराता वन विभाग के तत्कालीन एसडीओ राजीव नयन नौटियाल के साथ की माफियाओं ने की थी मारपीट - अप्रैल 2026 में ढकरानी क्रेशर जोन में भी खनन माफिया के बीच मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल - लगातार वीडियो वायरल होने से भूतत्व एवं खनिकर्म और पुलिस विभाग पर उठ रहे सवाल

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