सर्वे ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन

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सर्वे ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेले का केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। रोजगार मेले में युवा बेरोजगारों ने हिस्सा लिया। युवाओं के साथ उनके परिजन भी मेले में पहुंचे।

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