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फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की ओर से विश्व फार्मासिस्ट दिवस और राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 2026 का आयोजन हिमालयन कल्चरल सेंटर में किया गया। समारोह का उद्घाटन राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसन ने किया। कार्यक्रम में सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। आयोजन के माध्यम से फार्मेसी क्षेत्र से जुड़े लोगों और विद्यार्थियों की भागीदारी देखने को मिली।

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