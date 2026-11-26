अंकिता भंडारी के माता-पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के एक दिन बाद आज बृहस्पतिवार को विनोद आर्य राजपुर थाने पहुंचे। अंकिता के माता-पिता की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार देर शाम पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और उनके वकील अनुज पुंडीर के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की थी। यह कार्रवाई अंकिता के माता-पिता के धरने और अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेशन से मुलाकात के बाद हुई थी।

दरअसल, अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और मां सोनी देवी ने कुछ दिन पहले राजपुर थाने में शिकायत देकर विनोद आर्य और उनके वकील के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। परिजनों का आरोप है कि 15 नवंबर को हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंकिता और उसके एक मित्र के बीच हुई निजी व्हाट्सएप बातचीत के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक किए गए। साथ ही इन बातचीत को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। परिजनों ने इसे उनकी दिवंगत बेटी की निजता और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया था।

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अंकिता के माता-पिता धरने पर बैठे

शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर बुधवार को अंकिता के माता-पिता गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए थे। उनके समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत समेत कई नेता भी पहुंचे थे।

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इसके बाद परिजनों ने एडीजी डॉ. वी. मुरुगेशन से मुलाकात कर अपनी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की। एडीजी के निर्देश के बाद पुलिस ने देर शाम विनोद आर्य और अनुज पुंडीर के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की।

एसपी सिटी शेखर सुयाल ने बताया था कि राजपुर थाने में दर्ज जीरो एफआईआर को जांच के लिए हरिद्वार स्थानांतरित किया जाएगा। अब विनोद आर्य के राजपुर थाने पहुंचने के बाद मामले में आगे की पुलिस कार्रवाई पर नजर है।