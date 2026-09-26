{"_id":"6ab6c3e5101fc6962a0d5959","slug":"video-dehradun-emotional-farewell-to-eco-friendly-bappa-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"देहरादून- इको-फ्रेंडली बप्पा को दी भावुक विदाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
देहरादून।10 दिनों तक गूंजे कीर्तन और भजन प्रेमनगर के कोटरा संतो क्षेत्र में बच्चों द्वारा निर्मित हर्बल एवं प्राकृतिक मिट्टी की इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमा का 11वें दिन पूरे विधि-विधान, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ विसर्जन किया गया। बप्पा के दरबार में रोजाना भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय आरती का आयोजन किया गया। दिनभर कीर्तन-भजन की तान छिड़ी रहती थी।
विसर्जन से पहले शुक्रवार सुबह से ही गणेश मंडप में विशेष कीर्तन और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। इसके बाद दोपहर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों की ओर से मिट्टी, चूने और प्राकृतिक रंगों से बनाई गई इस भव्य प्रतिमा और दीपिका जोशी ने स्वयं सिले थे।
टोंस नदी में अश्रुपूरित नेत्रों से विसर्जन शाम के समय विशेष पूजा-अर्चना और आरती के पश्चात बप्पा की विसर्जन यात्रा निकाली गई। घर के पास ही बहने वाली पवित्र टोंस नदी के तट पर गणेश जी की प्रतिमा का पूरी श्रद्धा और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ विसर्जन किया गया। विसर्जन के क्षण में गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के बीच माहौल काफी भावुक हो गया और सभी की आंखें नम हो गईं। इस दौरान परिवार के सदस्य राधेश्याम जोशी नवीन जोशी,सुमित जोशी, दीपिका, मोनिका, शीयांशी , दिव्यांशी रुद्राक्ष, अक्षत, अंशु, अल्का व बाला सुंदरी कीर्तन मण्डली के सदस्य आदि मौजूद रहे।
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