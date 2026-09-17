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देहरादून: हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में बिहार महासभा ने मनाया विश्वकर्मा पूजन उत्सव

विशाल कुमार

Updated Thu, 17 Sep 2026 02:35 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 02:35 PM IST







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लक्ष्मण चौक स्थित हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में बिहार महासभा की ओर से विश्वकर्मा पूजन उत्सव आयोजित किया गया। आयोजन में भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान महासभा से जुड़े लोगों ने उत्सव में भाग लिया। विश्वकर्मा पूजन को लेकर कार्यक्रम में उत्साह का माहौल रहा। ... और पढ़ें

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