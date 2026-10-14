{"_id":"6acf529a3f22731aba05cc29","slug":"video-allegation-of-trespassing-into-the-teliwala-government-school-and-assaulting-the-headmaster-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"डोईवाला: तेलीवाला के सरकारी विद्यालय में घुसकर प्रधानाध्यापक से मारपीट का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तेलीवाला स्थित राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में घुसकर प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट करने और सरकारी दस्तावेज फाड़ने का मामला सामने आया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक कमल प्रकाश ने इस संबंध में डोईवाला कोतवाली में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, तेलीवाला निवासी सरफराज पर विद्यालय में घुसकर प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट करने, उनका गला पकड़ने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। प्रधानाध्यापक का आरोप है कि इस दौरान सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए गए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इससे पहले भी विद्यालय में घुसकर फर्नीचर तोड़ने तथा जूनियर हाईस्कूल और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों जयपाल सिंह और उषा देवी के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले में 29 जनवरी 2026 को डोईवाला कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज होने की बात कही गई है। प्रधानाध्यापक कमल प्रकाश ने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए सरफराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

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