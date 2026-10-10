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वोट चोरी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव के इस्तीफे की मांग

Renu Saklani

Updated Sat, 10 Oct 2026 04:44 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 04:44 PM IST







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वोट चोरी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किशननगर चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया। ... और पढ़ें

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