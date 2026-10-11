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उत्तराखंड: 19 दिन बंद रहेगी ऊपरी गंगनहर, सीएम ने बालिकाओं को दिए स्मार्टफोन, देखें प्रदेश की बड़ी खबरें

Sun, 11 Oct 2026 09:28 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला नेटवर्क, उत्तराखंड
अमर उजाला नेटवर्क, उत्तराखंड Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 11 Oct 2026 09:28 PM IST
Uttarakhand: Upper Ganga Canal to remain closed for 19 days; CM distributes smartphones to girls
उत्तराखंड: 19 दिन बंद रहेगी ऊपरी गंगनहर, सीएम ने बालिकाओं को दिए स्मार्टफोन, देखें प्रदेश की बड़ी खबरें
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