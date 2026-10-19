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Hindi News ›   Video ›   Chhattisgarh ›   Video: यहां जलेगा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा रावण, विधायक पुरंदर बोले- दशहरा उत्सव में बनें पुण्य का भागी

Video: यहां जलेगा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा रावण,विधायक पुरंदर बोले-दशहरा उत्सव में सब आयें और पुण्य का भागी बनें

Mon, 19 Oct 2026 11:21 PM IST
Lalit Kumar Singh
Lalit Kumar Singh Lalit Kumar Singh
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:21 PM IST
Video: यहां जलेगा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा रावण, विधायक पुरंदर बोले- दशहरा उत्सव में बनें पुण्य का भागी
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर सबसे ऊंचे रावण का दहन होगा। यहां 101 फीट के दशानन का पुतला जलाया जायेगा। साथ ही राजधानीवासियों को शानदार आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। विधायक पुरंदर मिश्रा ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इस उत्सव में सभी लोग आयें और पुण्य का सहभागी बने। इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने के लिए करीब पांच लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।
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