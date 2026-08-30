CG: पुरानी रंजिश में छोटे भाई ने बड़े भाई-भाभी पर किया लाठी से हमला, दोनों गंभीर घायल; आरोपी गिरफ्तार

जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोसला में पुरानी रंजिश को लेकर बड़े भाई और भाभी पर लाठी से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी जनकराम साहू (50 वर्ष), निवासी ग्राम कोसला, थाना पामगढ़ का अपने बड़े भाई पुनीराम साहू के साथ पुराना विवाद था।

विवाद के बाद सिर पर लाठी से किए कई वार

घटना 29 अगस्त की शाम की बताई जा रही है। ग्राम कोसला में दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर जनकराम ने बांस की लाठी से अपने बड़े भाई पुनीराम के सिर पर कई वार कर दिए। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंची पुनीराम की पत्नी पर भी आरोपी ने लाठी से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से दोनों घायल होकर मौके पर गिर पड़े। घटना के बाद ग्रामीणों ने दोनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से शासकीय अस्पताल पामगढ़ पहुंचाया। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया।



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हत्या के प्रयास सहित धाराओं में मामला दर्ज

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में अपराध दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) एवं 103(1) के तहत विवेचना शुरू की गई। पामगढ़ पुलिस ने आरोपी जनकराम साहू को ग्राम कोसला से हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की विवेचना कर रही है।