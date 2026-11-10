गौरेला: भाई को बचाने पहुंची 21 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के गौरेला थाना क्षेत्र के भदौरा गांव में एक 21 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सोनू राठौर और मोनू राठौर के रूप में हुई है। इस मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।



यह घटना अक्तूबर माह में भदौरा गांव में हुई थी। गांव के कुछ युवकों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। इस दौरान युवती अपने भाई को मारपीट से बचाने के लिए बीच-बचाव करने पहुंची थी। आरोप है कि इसी बीच युवकों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। घटना से आहत पीड़ित पक्ष ने तत्काल गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद गौरेला पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सोनू राठौर और मोनू राठौर घटना के बाद से फरार चल रहे थे।



फरार आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी

पुलिस लगातार इन दोनों फरार आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि सोनू राठौर और मोनू राठौर भदौरा गांव में देखे गए हैं। यह सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और गांव में दबिश दी। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।



पुलिस की आगे की कार्रवाई

दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। गौरेला थाना प्रभारी सौरभ सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह मामला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से संबंधित है।

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