छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री का रिकॉर्ड उछाल, 5 दिन में 54.60 करोड़ की शराब बिकी

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इस अवधि में प्रदेश में कुल 54 करोड़ 60 लाख 76 हजार 510 रुपये की शराब बिकी। पिछले वर्ष इन्हीं पांच दिनों में शराब की बिक्री 50 करोड़ 65 लाख 46 हजार 390 रुपये रही थी। 5 नवंबर को कुल बिक्री 8.98 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष से 2.3 फीसदी कम थी। हालांकि, इसके बाद बिक्री में लगातार तेजी देखने को मिली। 6 नवंबर को बिक्री में 8.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई। 7 नवंबर को यह बढ़ोतरी 9.1 फीसदी रही। 8 नवंबर को बिक्री 9.8 फीसदी बढ़ी। 9 नवंबर को 12.3 फीसदी की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई।इन पांच दिनों में देसी शराब की बिक्री करीब 19.55 करोड़ रुपये रही। वहीं, विदेशी स्पिरिट की बिक्री 29.66 करोड़ रुपये दर्ज की गई। माल्ट श्रेणी की शराब से करीब 5.38 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। कुल बिक्री में विदेशी स्पिरिट का योगदान सर्वाधिक रहा।आंकड़ों से स्पष्ट है कि शुरुआती दिन बिक्री में गिरावट आई थी। इसके बाद अगले चार दिनों में शराब की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हुई। पांचवें दिन यानी 9 नवंबर को पिछले साल की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। यह 12.3 फीसदी की वृद्धि कुल बिक्री में एक महत्वपूर्ण उछाल दिखाती है।