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छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री का रिकॉर्ड उछाल, 5 दिन में 54.60 करोड़ की शराब बिकी

Wed, 11 Nov 2026 04:11 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 11 Nov 2026 04:11 PM IST
सार

नवंबर के शुरुआती पांच दिनों में शराब की बिक्री से आबकारी विभाग को 54 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक का राजस्व मिला है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इस बार बिक्री में 7.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

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Chhattisgarh records record liquor sales, with liquor worth Rs 54.60 crore sold in five days
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ में नवंबर के शुरुआती पांच दिनों (5 से 9 नवंबर) में शराब की बिक्री से 54 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शाता है। रकम के हिसाब से यह वृद्धि करीब 3 करोड़ 95 लाख रुपये है।
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इस अवधि में प्रदेश में कुल 54 करोड़ 60 लाख 76 हजार 510 रुपये की शराब बिकी। पिछले वर्ष इन्हीं पांच दिनों में शराब की बिक्री 50 करोड़ 65 लाख 46 हजार 390 रुपये रही थी। 5 नवंबर को कुल बिक्री 8.98 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष से 2.3 फीसदी कम थी। हालांकि, इसके बाद बिक्री में लगातार तेजी देखने को मिली। 6 नवंबर को बिक्री में 8.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई। 7 नवंबर को यह बढ़ोतरी 9.1 फीसदी रही। 8 नवंबर को बिक्री 9.8 फीसदी बढ़ी। 9 नवंबर को 12.3 फीसदी की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई।
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शराब की श्रेणियों का विवरण
इन पांच दिनों में देसी शराब की बिक्री करीब 19.55 करोड़ रुपये रही। वहीं, विदेशी स्पिरिट की बिक्री 29.66 करोड़ रुपये दर्ज की गई। माल्ट श्रेणी की शराब से करीब 5.38 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। कुल बिक्री में विदेशी स्पिरिट का योगदान सर्वाधिक रहा।
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बिक्री के रुझान
आंकड़ों से स्पष्ट है कि शुरुआती दिन बिक्री में गिरावट आई थी। इसके बाद अगले चार दिनों में शराब की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हुई। पांचवें दिन यानी 9 नवंबर को पिछले साल की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। यह 12.3 फीसदी की वृद्धि कुल बिक्री में एक महत्वपूर्ण उछाल दिखाती है।

यहां देखें सूची


 
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