दुर्ग में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म: गोवर्धन पूजा कार्यक्रम से ले गए थे 3 युवक, 2 हिरासत में
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग-भिलाई Published by: दुर्ग-भिलाई ब्यूरो Updated Wed, 11 Nov 2026 03:00 PM IST
सार
गांव में गोवर्धन पूजा के बाद आयोजित रिकॉर्डिंग डांस कार्यक्रम के दौरान 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। मामले में एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप है।
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विस्तार
दुर्ग जिले के जेवरा-सिरसा चौकी क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह घटना मंगलवार को गांव में गोवर्धन पूजा के बाद हुई। उस समय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
कार्यक्रम के दौरान तीन युवक बच्ची को अपने साथ ले गए थे। इनमें से एक युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अन्य दो युवक आसपास के लोगों की निगरानी कर रहे थे। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एक अन्य फरार युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यह घटना जेवरा सिरसा के समोदा गांव में हुई थी। मंगलवार की देर रात वहां रिकॉर्डिंग डांस कार्यक्रम चल रहा था।
पुलिस की जांच
पुलिस ने नाबालिग बच्ची का बयान दर्ज किया है। पुलिस की जांच में यह जानकारी सामने आई है। बच्ची को अपने साथ ले जाने वाले युवकों में से एक ने दुष्कर्म किया। बाकी दोनों युवक उस समय निगरानी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म का आरोप केवल एक ही युवक पर है।
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आगे की कार्रवाई
पुलिस अन्य दोनों युवकों की भूमिका की भी जांच कर रही है। बच्ची के बयान के बाद कई तथ्य सामने आए हैं। इन तथ्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है।
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कार्यक्रम के दौरान तीन युवक बच्ची को अपने साथ ले गए थे। इनमें से एक युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अन्य दो युवक आसपास के लोगों की निगरानी कर रहे थे। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एक अन्य फरार युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यह घटना जेवरा सिरसा के समोदा गांव में हुई थी। मंगलवार की देर रात वहां रिकॉर्डिंग डांस कार्यक्रम चल रहा था।
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पुलिस की जांच
पुलिस ने नाबालिग बच्ची का बयान दर्ज किया है। पुलिस की जांच में यह जानकारी सामने आई है। बच्ची को अपने साथ ले जाने वाले युवकों में से एक ने दुष्कर्म किया। बाकी दोनों युवक उस समय निगरानी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म का आरोप केवल एक ही युवक पर है।
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आगे की कार्रवाई
पुलिस अन्य दोनों युवकों की भूमिका की भी जांच कर रही है। बच्ची के बयान के बाद कई तथ्य सामने आए हैं। इन तथ्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है।