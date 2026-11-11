दुर्ग में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म: गोवर्धन पूजा कार्यक्रम से ले गए थे 3 युवक, 2 हिरासत में

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कार्यक्रम के दौरान तीन युवक बच्ची को अपने साथ ले गए थे। इनमें से एक युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अन्य दो युवक आसपास के लोगों की निगरानी कर रहे थे। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एक अन्य फरार युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यह घटना जेवरा सिरसा के समोदा गांव में हुई थी। मंगलवार की देर रात वहां रिकॉर्डिंग डांस कार्यक्रम चल रहा था।पुलिस ने नाबालिग बच्ची का बयान दर्ज किया है। पुलिस की जांच में यह जानकारी सामने आई है। बच्ची को अपने साथ ले जाने वाले युवकों में से एक ने दुष्कर्म किया। बाकी दोनों युवक उस समय निगरानी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म का आरोप केवल एक ही युवक पर है।पुलिस अन्य दोनों युवकों की भूमिका की भी जांच कर रही है। बच्ची के बयान के बाद कई तथ्य सामने आए हैं। इन तथ्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है।