{"_id":"6af436a1cf2e26df2b03b7c2","slug":"sakti-businessman-alleges-15-lakh-fraud-fir-registered-against-raipur-hotelier-deepak-tandon-janjgir-champa-news-c-1-1-noi1489-4923714-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"सरकारी कोयला टेंडर दिलाने का झांसा देकर 15 लाख की ठगी, रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन पर एफआईआर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सक्ती जिले के एक कारोबारी से सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। रायपुर के होटल कारोबारी दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन के खिलाफ सक्ती सिटी कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।



आरोप है कि आरोपी ने बड़े अधिकारियों से पहचान और पहुंच होने का हवाला दिया था। उसने कोयले का बड़ा सरकारी टेंडर दिलाने का भरोसा दिलाया। इसी बहाने उसने कारोबारी किशन शर्मा से 15 लाख रुपये ले लिए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, किशन शर्मा सक्ती के वार्ड नंबर 6 गुरुद्वारा वार्ड निवासी हैं। वे ट्रांसपोर्टिंग और कोयले का कारोबार करते हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में बताया गया कि मार्च 2022 में दीपक टंडन ने उनसे संपर्क किया था। दीपक टंडन ने उच्च अधिकारियों से अपनी पहचान होने की बात कही। किशन शर्मा ने उसकी बातों में आकर चेक के माध्यम से कुल 15 लाख रुपये का भुगतान किया।



ठगी का तरीका

रकम लेने के दौरान आरोपी ने गारंटी के तौर पर दो चेक दिए थे। इनमें HDFC बैंक का 4 लाख रुपये का चेक क्रमांक 009268 शामिल था। एक ब्लैंक चेक क्रमांक 000013 भी दिया गया था। बाद में पीड़ित ने बैंक से चेक और खाते के संबंध में जानकारी ली। तब पता चला कि आरोपी का संबंधित बैंक खाता कई साल पहले ही बंद हो चुका था।



पुलिस की कार्रवाई

कारोबारी ने खुद को ठगी का शिकार बताते हुए पुलिस से शिकायत की। एडिशनल एसपी पंकज पटेल ने इस बारे में जानकारी दी। पीड़ित की शिकायत और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हुई। सक्ती सिटी कोतवाली पुलिस ने दीपक टंडन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस अब मामले से जुड़े बैंक लेन-देन, चेक और अन्य दस्तावेज की जांच कर रही है।

... और पढ़ें