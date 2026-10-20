दुर्ग: जेडी इस्पात फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, 1600 डिग्री पिघला लोहा गिरने से ठेकेदार की मौत, वीडियो वायरल

जिले के अंजोरा चौकी क्षेत्र के रसमड़ा स्थित जेडी इस्पात फैक्ट्री में काम के दौरान हुए हादसे में ठेकेदार संतोष कुमार श्रीवास्तव की मौत हो गई। 17 अक्टूबर की रात करीब 1 बजे मशीन से निकला 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला पिघला लोहा उनके शरीर पर गिर गया, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें तत्काल भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।अंजोरा चौकी पुलिस के अनुसार संतोष कुमार श्रीवास्तव जेडी इस्पात फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करते थे। 17 अक्टूबर की रात फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली टिंडिस मशीन के एक हिस्से का नोजल नीचे आ गया। इसी दौरान मशीन से निकल रहा पिघला लोहा संतोष के शरीर पर गिर गया। अत्यधिक तापमान के कारण वे बुरी तरह झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर निवासी संतोष कुमार श्रीवास्तव के रूप में हुई है। वे काम के सिलसिले में छत्तीसगढ़ आए हुए थे।जेडी इस्पात फैक्ट्री में हुए हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आग की लपटों से घिरा एक व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे की ओर भागता दिखाई देता है। आसपास मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं। हालांकि वीडियो में दिखाई देने वाले दृश्यों और हादसे के पूरे घटनाक्रम की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना के बाद औद्योगिक संयंत्र में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था और मशीनों के संचालन से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं। हादसे की परिस्थितियों और इसमें किसी संभावित लापरवाही की भूमिका की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।दुर्ग शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल ने बताया कि अंजोरा चौकी क्षेत्र के रसमड़ा स्थित जेडी इस्पात फैक्ट्री में काम के दौरान एक व्यक्ति के गंभीर रूप से झुलसने की घटना हुई थी। घायल संतोष कुमार श्रीवास्तव की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।