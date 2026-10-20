कांकेर: इलाज के बहाने पिलाई नशीली दवा, फिर लूट ली 14 साल की लड़की की इज्जत, झोलाछाप वैद्य गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में इलाज के बहाने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन शोषण करने वाले झाड़फूंक करने वाले झोलाछाप वैद्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ताड़ोकी थाना क्षेत्र के आमागांव निवासी 44 वर्षीय आरोपी रमेश कुमार पिस्दा ने इलाज का झांसा देकर किशोरी को नशीली दवा दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पांच महीने की गर्भवती होने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।

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पुलिस के अनुसार, 15 अप्रैल को 14 साल की नाबालिग की तबीयत खराब होने पर उसके परिजन उसे इलाज के लिए आमागांव के झोलाछाप वैद्य रमेश कुमार पिस्दा के पास ले गए थे। आरोपी ने जांच करने का बहाना बनाकर परिजनों को बताया कि बच्ची की बच्चेदानी में गंभीर परेशानी है। उसने झांसा दिया कि यदि समय पर इलाज नहीं कराया गया तो भविष्य में बड़ी समस्या हो सकती है। इसके बाद उसने किशोरी को पहनने के लिए एक ताबीज दिया। फिर 25 मई 2026 को जब बच्ची के पिता ने काम की वजह से उसे अपने भाई के साथ आरोपी के पास भेजा, तो आरोपी ने चाचा को बाहर बैठा दिया और बच्ची को पूजा घर में ले गया।इसके बाद भी आरोपी इलाज के नाम पर किशोरी को लगातार अपने पास बुलाता रहा और परिजनों को उससे दूर रखता था। इस दौरान वह बच्ची को नशीली दवा देकर बेहोश कर देता था और उसका यौन शोषण करता था। 17 अक्तूबर 2026 को जब बच्ची की तबीयत दोबारा बिगड़ी, तो परिजन उसे इलाज के लिए अंतागढ़ अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने चिकित्सीय जांच की तो किशोरी के पांच महीने की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इस बात से हैरान परिजनों ने जब बच्ची से पूछताछ की, तो उसने आरोपी वैद्य की करतूत के बारे में पूरी सच्चाई बताई।बेटी के साथ हुई इस घटना का पता चलते ही पिता ने ताड़ोकी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी रमेश कुमार पिस्दा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।