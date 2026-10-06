धमतरी में जीएसटी चोरी का बड़ा खेल उजागर: बिना बिल-परमिशन ट्रक भरकर बेची जा रही थीं साइकिलें

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छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से टैक्स चोरी और अवैध व्यापार के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धमतरी में कोतवाली थाना क्षेत्र के पास बिना किसी वैध दस्तावेज, परमिशन और बिना जीएसटी नंबर के अवैध रूप से भारी मात्रा में साइकिल बेचने का एक बड़ा खेल उजागर हुआ है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों की सतर्कता के कारण इस अवैध बिक्री पर न सिर्फ रोक लगाई गई, बल्कि मौके पर पहुंचे जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने टैक्स चोरी करने वाले बाहरी व्यापारी पर भारी जुर्माने की कार्रवाई भी की है।



पूरी घटना धमतरी सिटी कोतवाली थाने के बिल्कुल नजदीक की है। जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र से आया एक व्यक्ति एक बड़े ट्रक में भरकर भारी मात्रा में साइकिलें बेचने के लिए धमतरी लाया था। उसने स्थानीय स्तर पर न तो प्रशासन से व्यापार करने की कोई अनुमति ली थी और न ही उसके पास कोई वैध जीएसटी नंबर था। वह सीधे तौर पर नियमों को ताक पर रखकर धमतरी के बाजार में साइकिलों की बिक्री कर रहा था।

जब इसकी भनक चेंबर ऑफ कॉमर्स धमतरी के स्थानीय पदाधिकारियों और व्यापारियों को लगी, तो वे तुरंत भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए। व्यापारियों ने बिना वैध दस्तावेजों के हो रही इस बिक्री का कड़ा विरोध करते हुए काम को बीच में ही रुकवा दिया।



चेंबर ऑफ कॉमर्स का विरोध और सरकार को राजस्व की हानि

चेंबर ऑफ कॉमर्स का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह बाहरी राज्यों से आकर बिना टैक्स दिए सामान बेचने से धमतरी के स्थानीय और पंजीकृत व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसके साथ ही, बिना बिल और बिना जीएसटी नंबर के इस कारोबार से सीधे तौर पर सरकार को भी बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही थी। यानी यह सीधे-सीधे जीएसटी चोरी का मामला था। व्यापारियों ने एकजुट होकर ऐसे अवैध कारोबारियों पर सबसे सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।



जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई

व्यापारियों के हंगामे और सूचना के बाद मौके पर तत्काल वाणिज्यिक कर (GST) विभाग की टीम बुलाई गई। राज्य कर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जब दस्तावेजों की जांच की, तो आरोपी के पास व्यापार से संबंधित कोई भी वैध परमिशन या कागजात नहीं मिले। धमतरी जीएसटी विभाग की कमिश्नर अहिल्या शुक्ला के नेतृत्व में टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। विभाग की तरफ से अवैध रूप से व्यापार करने और टैक्स चोरी के मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कैजुअल टैक्स (Casual Taxable Person) और नियम सम्मत भारी जुर्माने की कार्रवाई की गई है।



राजा रोहरा, चेंबर ऑफ कॉमर्स धमतरी

महाराष्ट्र से एक व्यक्ति अवैध रूप से ट्रक भरकर साइकिलें लाया था। बिना किसी जीएसटी नंबर और बिना स्थानीय अनुमति के ये साइकिलें बेची जा रही थीं। इससे हमारे धमतरी के लोकल व्यापारियों का धंधा चौपट हो रहा था और सरकार को भी टैक्स का नुकसान था। हमने इसे रुकवाया है और जीएसटी विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है।



अहिल्या शुक्ला, कमिश्नर जीएसटी विभाग धमतरी

हमें सूचना मिली थी कि कोतवाली के पास बिना अनुमति के साइकिलों की बिक्री की जा रही है। हमारी टीम ने जांच की, तो पाया कि इनके पास यहाँ व्यापार करने की कोई वैध परमिशन नहीं थी। नियमों का उल्लंघन करने के कारण इनके खिलाफ कैजुअल टैक्स और नियमानुसार जुर्माने की सख्त कार्रवाई की जा रही है।



स्थानीय व्यापारियों की इस मुस्तैदी ने धमतरी में चल रहे एक बड़े टैक्स चोरी के खेल को बेनकाब कर दिया है। जीएसटी विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब अवैध रूप से बाहर से आकर व्यापार करने वाले तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है।

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