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Hostel superintendents hold a symbolic strike, demanding an increase in the mess budget and improvements to se
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धमतरी: छात्रावास अधीक्षकों की सांकेतिक हड़ताल, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन को चेतावनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धमतरी
Published by: धमतरी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 07:59 PM IST
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छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने आज धमतरी जिले के गांधी मैदान में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। अधीक्षक संघ जिला इकाई के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। नियमित और प्रभारी अधीक्षकों ने अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर शासन का ध्यान खींचा।
संघ की प्रमुख मांगों में सेवा शर्तों का निर्धारण शामिल है। इसके साथ ही कार्य के घंटे तय करने की मांग भी की गई। अधीक्षकों ने साप्ताहिक और सार्वजनिक अवकाश की व्यवस्था चाही है। कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की भी मांग है। छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त बजट की भी जरूरत बताई गई। ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई गई। मेस राशि में अनुचित कटौती पर रोक लगाने की भी मांग की गई। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी।
24 घंटे कार्य और परिवार की समस्या
छात्रावास अधीक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार चंद्राकर ने बताया। अधीक्षकों पर 24 घंटे परिसर में रहने का दबाव रहता है। उन्हें साप्ताहिक या सार्वजनिक अवकाश नहीं मिलता। छात्रावास आवास में परिवार के साथ रहना मुश्किल होता है। महिला अधीक्षिकाओं को पुरुष परिजनों के प्रवेश प्रतिबंधों से दिक्कत होती है।
पदोन्नति और बजट की समस्या
अखिलेश चंद्राकर ने कैडर पुनर्गठन की कमी बताई। अधीक्षक पद पर भर्ती कर्मचारी उसी पद से सेवानिवृत्त होते हैं। संघ मंडल संयोजक जैसे पदों पर पदोन्नति के अवसर चाहता है। धमतरी में 60 छात्रावासों में 47 अधीक्षक कार्यरत हैं। विद्यार्थियों की देखभाल के बावजूद स्वास्थ्य उपचार, मरम्मत और मेस बजट के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिलती।
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