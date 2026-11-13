महादेव सट्टा ऐप केस: सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक ED की रिमांड पर, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन-देन की होगी पूछताछ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 13 Nov 2026 07:36 PM IST
सार
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को PMLA स्पेशल कोर्ट ने 19 नवंबर 2026 तक ED की रिमांड पर भेज दिया है। शुक्रवार को रायपुर सेंट्रल जेल से हथकड़ी लगाकर कोर्ट लाए गए सौरभ की रिमांड को लेकर ED और बचाव पक्ष के बीच लंबी बहस हुई।
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विस्तार
महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को PMLA स्पेशल कोर्ट ने 19 नवंबर तक ED की रिमांड पर सौंप दिया है। शुक्रवार को उसे प्रोडक्शन वारंट पर हथकड़ी लगाकर रायपुर सेंट्रल जेल से कोर्ट लाया गया था। कोर्ट में ED और बचाव पक्ष के बीच लंबी बहस हुई।
ED ने आरोपी से मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेन-देन और सट्टा एप के नेटवर्क को लेकर पूछताछ करने की बात कही। बचाव पक्ष ने रिमांड का विरोध किया। बहस के बाद कोर्ट ने ED के पक्ष में फैसला सुनाया। आरोपी को सात दिन की ED रिमांड पर भेजा गया। ED अब अगले सात दिन तक उससे पूछताछ करेगी।
मामले की पृष्ठभूमि
इससे पहले गुरुवार को आठ दिन की CBI रिमांड खत्म हुई थी। सौरभ को स्पेशल CBI कोर्ट में पेश किया गया था। वहां से उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। उस समय CBI कोर्ट ने ED का आवेदन खारिज कर दिया था। ED ने इसके बाद PMLA कोर्ट में अलग से आवेदन लगाया था। इस आवेदन को PMLA कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
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ED की आगामी पूछताछ
ED अब सौरभ से महादेव एप के संचालन के बारे में सवाल-जवाब करेगी। पैनल ऑपरेटरों की भूमिका पर भी पूछताछ होगी। हवाला के जरिये हुए लेन-देन और प्रोटेक्शन मनी को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। इस पूछताछ में कई बड़े नामों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है।
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ED ने आरोपी से मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेन-देन और सट्टा एप के नेटवर्क को लेकर पूछताछ करने की बात कही। बचाव पक्ष ने रिमांड का विरोध किया। बहस के बाद कोर्ट ने ED के पक्ष में फैसला सुनाया। आरोपी को सात दिन की ED रिमांड पर भेजा गया। ED अब अगले सात दिन तक उससे पूछताछ करेगी।
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मामले की पृष्ठभूमि
इससे पहले गुरुवार को आठ दिन की CBI रिमांड खत्म हुई थी। सौरभ को स्पेशल CBI कोर्ट में पेश किया गया था। वहां से उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। उस समय CBI कोर्ट ने ED का आवेदन खारिज कर दिया था। ED ने इसके बाद PMLA कोर्ट में अलग से आवेदन लगाया था। इस आवेदन को PMLA कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
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ED की आगामी पूछताछ
ED अब सौरभ से महादेव एप के संचालन के बारे में सवाल-जवाब करेगी। पैनल ऑपरेटरों की भूमिका पर भी पूछताछ होगी। हवाला के जरिये हुए लेन-देन और प्रोटेक्शन मनी को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। इस पूछताछ में कई बड़े नामों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है।