महादेव सट्टा ऐप केस: सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक ED की रिमांड पर, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन-देन की होगी पूछताछ

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ED ने आरोपी से मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेन-देन और सट्टा एप के नेटवर्क को लेकर पूछताछ करने की बात कही। बचाव पक्ष ने रिमांड का विरोध किया। बहस के बाद कोर्ट ने ED के पक्ष में फैसला सुनाया। आरोपी को सात दिन की ED रिमांड पर भेजा गया। ED अब अगले सात दिन तक उससे पूछताछ करेगी।इससे पहले गुरुवार को आठ दिन की CBI रिमांड खत्म हुई थी। सौरभ को स्पेशल CBI कोर्ट में पेश किया गया था। वहां से उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। उस समय CBI कोर्ट ने ED का आवेदन खारिज कर दिया था। ED ने इसके बाद PMLA कोर्ट में अलग से आवेदन लगाया था। इस आवेदन को PMLA कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।ED अब सौरभ से महादेव एप के संचालन के बारे में सवाल-जवाब करेगी। पैनल ऑपरेटरों की भूमिका पर भी पूछताछ होगी। हवाला के जरिये हुए लेन-देन और प्रोटेक्शन मनी को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। इस पूछताछ में कई बड़े नामों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है।