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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगरा में प्रदर्शन किया। उन्होंने ब्लैक डे मनाते हुए अंबेडकर पार्क में धरना-प्रदर्शन किया। वहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 'संविधान बचाओ मार्च निकाला'। मार्च को रोकने पर पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। मार्च से पहले ही पुलिस ने कई सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया था। मथुरा में संत प्रेमानंद शिष्य रसिक दुलारी शरण की माैत के 14 दिन बाद केली कुंज आश्रम पहुंचे। इस दाैरान संत 20 मिनट तक आश्रम में रुके। संत के दर्शन को बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आगरा में युवती को गोली मारने के बाद युवक के खुद की जान देने के मामले में चाैंकाने वाला खुलासा हुआ है। युवती युवक से परेशान थी। 11 महीने पहले उसने मुकदमा भी दर्ज कराया था। तब कोर्ट में युवती के बयान से मुकरने पर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। अब युवक ने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दिया।