यूपी: आगरा में 'संविधान बचाओ मार्च' रोकने पर हंगामा, पुलिस की सपा कार्यकर्ताओं से झड़प; सांसद सुमन हाउस अरेस्ट
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 08 Oct 2026 12:59 PM IST
सार
आगरा में सुभाष पार्क पर ‘संविधान बचाओ मार्च’ रोके जाने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। सपा नेताओं के हाउस अरेस्ट और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के आरोप लगाते हुए विपक्ष ने पुलिस पर दमन का आरोप लगाया।
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विस्तार
आगरा में 'संविधान बचाओ मार्च' को सुभाष पार्क पर पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। विपक्ष ने पुलिस और प्रशासन पर आवाज दबाने और विरोध के अधिकार को छीनने का आरोप लगाया है।
'संविधान बचाओ मार्च' से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर इकट्ठा हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर घेर लिया। कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे सपाइयों को पुलिस ने रोका और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन ले जाया गया।
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'संविधान बचाओ मार्च' से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर इकट्ठा हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर घेर लिया। कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे सपाइयों को पुलिस ने रोका और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन ले जाया गया।
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विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, समाजवादी पार्टी ने विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है। इन प्रदर्शनों में नागरिकता कानून का विरोध, महंगाई, फर्जी एनकाउंटर, छात्रों पर दमन, जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई, और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग जैसे मुद्दे शामिल रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने की घटनाएं सामने आई हैं।
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पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई।