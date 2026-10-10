फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Fake CBI officers arrested in Mathura

मथुरा में फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार: झूठे मुकदमे में युवक को जेल भेजने की दी धमकी, छह शातिर दबोचे

Sat, 10 Oct 2026 03:43 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 10 Oct 2026 03:43 PM IST
सार

पुलिस ने आरोपियों के पास से क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के दो फर्जी आईकार्ड, केडी यादव के नाम से बने 11 विजिटिंग कार्ड, तीन एटीएम कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया है।

विज्ञापन
Fake CBI officers arrested in Mathura
गिरफ्तार आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को धमकाने और चौथ वसूली करने वाले गिरोह के छह सदस्यों को जमुनापार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास के झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देकर उससे 40 हजार रुपये वसूल लिए थे। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने छानबीन की और शनिवार को छह आरोपियों को पकड़ लिया। उनके कब्जे से दो फर्जी आईकार्ड, 11 विजिटिंग कार्ड और वारदात में इस्तेमाल की गईं दो कार बरामद की हैं।
विज्ञापन


आनंद विहार कॉलोनी निवासी देवेंद्र कुमार ने 9 अक्तूबर को थाना जमुनापार में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उसके साथ गाली-गलौज की और गंभीर मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। इसके बाद डराकर उससे 40 हजार रुपये की चौथ वसूल ली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और रंगदारी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 
विज्ञापन


शनिवार को पुलिस ने सिहोरा-लोहवन चौराहा रोड से छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान सूरज कुमार, कुलदीप यादव, करन राणा, सोनू, कुणाल और रवि के रूप में हुई है। आरोपी बिहार, गाजियाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली और मथुरा के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के दो फर्जी आईकार्ड, केडी यादव के नाम से बने 11 विजिटिंग कार्ड, तीन एटीएम कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया है। इसके अलावा क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का स्टीकर लगी बलेनो कार और एक वैगनआर भी जब्त की गई है। सीओ वरुण मिश्रा ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed