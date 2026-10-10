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यूपी: यमुना में पितृ विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, चाचा-भतीजे दोनों डूब गए; भतीजे को सुरक्षित निकाला

Sat, 10 Oct 2026 10:40 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 10 Oct 2026 10:40 AM IST
सार

आगरा के हाथी घाट पर पितृ विसर्जन के दौरान यमुना में चाचा-भतीजे डूबने लगे। लोगों ने भतीजे को बचा लिया, जबकि चाचा का पता नहीं चल सका और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

 

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Uncle and Nephew Drown During Pitru Visarjan in Yamuna, Search Underway for Uncle
यमुना - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के हाथी घाट पर शनिवार को पितृ विसर्जन के लिए यमुना नदी में गए चाचा-भतीजे डूबने लगे। हादसे में भतीजे को बचा लिया गया, जबकि चाचा नदी में डूब गए। उनकी तलाश में पुलिस जुटी है।
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चाचा-भतीजे रकाबगंज थाना क्षेत्र के रावली के रहने वाले हैं। दोनों पितृ विसर्जन के लिए छत्ता थाना क्षेत्र स्थित हाथी घाट पहुंचे थे। बताया गया है कि रोकने के बावजूद दोनों नदी में आगे बढ़ते चले गए और गहरे पानी में पहुंचकर डूबने लगे।
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भतीजे को किसी तरह बचा लिया गया लेकिन चाचा का पता नहीं चल सका। चाचा के नदी में डूबने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।
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