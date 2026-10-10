यूपी: यमुना में पितृ विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, चाचा-भतीजे दोनों डूब गए; भतीजे को सुरक्षित निकाला

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चाचा-भतीजे रकाबगंज थाना क्षेत्र के रावली के रहने वाले हैं। दोनों पितृ विसर्जन के लिए छत्ता थाना क्षेत्र स्थित हाथी घाट पहुंचे थे। बताया गया है कि रोकने के बावजूद दोनों नदी में आगे बढ़ते चले गए और गहरे पानी में पहुंचकर डूबने लगे।भतीजे को किसी तरह बचा लिया गया लेकिन चाचा का पता नहीं चल सका। चाचा के नदी में डूबने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।